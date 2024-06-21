Нідерланди зійдуться з Францією в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Нідерланди – Франція стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Нідерланди – Франція: анонс матчу Євро-2024

За іменами явно один з топових матчів групового етапу Євро-2024. У першому турі гранди здобули непереконливі перемоги. Нідерланди ледь дотиснули Польщу (2:1), а Франція лише завдяки автоголу здолала Австрію (1:0). У тій грі Кіліану Мбаппе зламали ніс. Дідьє Дешам не виключав швидкого одужання суперзірки, але проти Нідерландів він починає в запасі.

Стартовий склад Нідерландів:

Франції: