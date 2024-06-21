Нідерланди та Франція не виявили сильнішого (0:0) у другому турі чемпіонату Європи 2024 та позбавили Польщу шансів на плей-офф. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Фаворити групи D. Для обох збірних перемога – це головний шанс поборотися за третє місце, яке за певних обставин дасть прохід в 1/8 фіналу Матч, як і онлайн-трансляція Нідерланди – Франція на "Футбол 24", стартував о 22:00. Уже на 55 секунді Фрімпонг отримав пас за спину Тео Ернандесу, виграв забіг на дистанції і лише прошити Меньяна не зумів. Франція, яка вийшла без Мбаппе, відповіла пачкою моментів Грізманна. Особливо запам'ятався постріл Антуана здалеку (сейв Вербрюгена).

Нідерланди – Франція: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024 – Мбаппе відчув наслідки удару в ніс

А ще ми побачили промах Євро, як його вже охрестили в мережі. Рабйо класно обігрався з Тюрамом і викотив на вбивчу позицію. Грізманн банально не влучив по м'ячу з кількох метрів. Ну, а далі команди зійшлися в клінчі. Кілька непоганих дальніх ударів і значна кількість навісів. Згодом і того не стало. На двох не набили навіть 0,5 очікуваного гола. З кожною хвилиною матч все більше зводився до класичного ідеального футболу, характерного для фіналів рівних суперників.

Міна Дешама на лаві запасних на початку другої половини говорила сама за себе. Без Мбаппе нема кому щось придумати проти таких захисників, як Аке, ван Дейк, де Врей та Дюмфріс. Канте створив таки черговий момент для Грізманна, але Вербрюген вчасно вийшов із воріт. Дембеле прикладався здалеку.

Хаві Сімонс прошив Меньяна, але Дюмфріс начебто заважав Меньяну – далеко не однозначне рішення VAR. Чи реально заважали воротарю Мілана? Є великі сумніви. Голкіпер збірної Нідерландів відвів від своїх воріт 1,18 xG за 3 сейви. Французький воротар 4 рази рятував збірну. Ці порятунки оцінили в 0,97 xG.

Обидві команди набрали по 4 очки та ділитимуть перше місце в заочному протистоянні. Перша нульова нічия на чемпіонаті Європи в Німеччині відправляє за борт збірну Польщу. "Кадра" вже ніяк не покине останнє місце. Це перша національна команда після України на Євро-2016, яка "впоралася" з такою місією за 2 тури.

Netherlands 0 : 0 France



xG: 0.52 - 1.02

xThreat: 0.64 - 1.78

Possession: 37.7% - 62.3%

Field Tilt: 31.1% - 68.9%

Def Action Height: 43.5 - 51.2 pic.twitter.com/12zbBbSYJV — markstats bot (@markstatsbot) June 21, 2024

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