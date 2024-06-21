"Перемога у першій грі приносить спокій та довіру. І все це нам знадобиться проти сильної збірної Франції, з якою ми багато грали останніми роками. Ми знаємо, чого чекати від цього матчу. Нам доведеться проявити себе з найкращого боку, щоб досягти бажаного результату.

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Гра з поляками навчила нас, що треба грати на високому рівні всі 90 хвилин, а не 60. Крім того, треба зберігати терпіння. Також треба пам'ятати, що може статися у разі втрати м'яча. У першому матчі було багато хорошого, але була низка моментів, коли нам слід було діяти краще. Ми маємо грати сміливо. Це стане запорукою успіху.

Ми намагаємося витиснути максимум із нашого складу у кожній грі. Ти робиш вибір, спираючись на свій план гри. Це найважливіше. У нас є гравці, які починають із перших хвилин, і є ті, хто закінчує. Завтра ви побачите, як ми будемо використовувати Ваута Вегхорста.

Франція настільки сильна, що навіть якщо Кіліан Мбаппе не зіграє, знайдеться дуже сильна заміна. Я не турбуюся про це, тому що не можу вплинути на це. Для нас це нічого не змінює", – цитує Кумана офіційний сайт УЄФА.

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