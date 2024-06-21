Збірна Франції в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Нідерландами. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Другий тур Євро частіше дарує вболівальникам супертопові афіші. Вчора зустрічалися збірні Іспанії та Італії, а сьогодні в лобовому матчі зійдуться Нідерланди та Франція. Команди, які лідирують в "смертельній групі" з Австрією та Польщею – і від яких знову очікували більшого.

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"Ле Бле" в черговий раз розкритикували за прагматизм у поєдинку з австрійцями. До автогола Вьобера французи чимало дозволяли підопічним Ральфа Рангніка й мали суттєві проблеми під пресингом. Не в останню чергу – через незручну для Саліби позицію правого центрбека. Втім, головною проблемою здавалася загальна непереконливість і сірість "гальських півнів". Від такого складу очікують більшого.

За рахунку на свою користь французи взагалі відмовились від м'яча, закрились і тікали в контратаки. Такий футбол нагадував англійців Гарета Саутгейта – однак була одна важлива відмінність. Франція у прагматичному режимі створювала моменти, розриваючи на контратаках. Лише дивом Мбаппе і Ко не влаштували розгром.

Цей підхід досить виглядав грамотно конкретно проти Австрії (командам Рангніка простіше грати без м'яча). Якщо ж брати загальну картину, то "Ле Бле" зовсім не здивували – підопічні Дідьє Дешама ще з часів ЧС-2018 грають у щось прагматичне й нецікаве, але раціональне й з використанням топ-класу. На повну потужність цей колектив вмикається ближче до фінапу турніру.

Із цікавинок варто відзначити камбек Канте у Європу. Виявилось, що у Саудівській Аравії опорник зовсім не розслабився. Приїхавши на Євро-2024, Нголо видав звичний для себе гігантський об'єм роботи, з'ївши центр поля. Для збірної Нідерландців цей факт вкрай неприємний, адже "ораньє" приїхали на чемпіонат без Де Йонга.

Ще однією цікавинкою став зламаний ніс Мбаппе. Кіліану вже привезли маску, в якій він тренувався. Втім, видання RMC Sport видало інсайд щодо відсутності нападника у матчі з Нідерландами – мовляв, його бажають приберегти. Дідьє Дешам конкретної відповіді щодо участі капітана не дав, але натякнув на готовність випустити.

Склад збірної Франції дозволяє пережити навіть такі втрати, хоча останні 5 матчів без Кіліана у старті "Ле Бле" виграти не змогли. У Нідерландів же нових кадрових проблем не виникло, однак рівень їхньої гри з поляками у 1-му турі виявився неоднозначним. З одного боку – команда мала відчутну перевагу, працювала у модній схемі 3-2-4-1 в атаці й максимально впевнено доставляла м'яч у фінальну третину.

Що і говорити, коли навіть у центрбека Аке було 4 передачі під удар включно з асистом. Тим не менш, перед чужим карним майданчиком виникали певні проблеми. "Ораньє" явно бракувало цікавих ідей – здебільшого все зводилось до індивідуальних рішень Гакпо або до кросів. Саме тому поляки тримали нічийний рахунок до 83-ї хвилини, хоча моментів все одно створили немало.

Також не дуже сподобався нідерландський центр поля. Збірна Польщі доволі впевнено його ізолювала. Як наслідок, у "ораньє" виникали труднощі навіть попри дуже низький захист суперника – "бяло-червоні" виконали аж 6 перехоплення. Крім того, Схаутен і Верман в принципі давали мало креативу. Відсутність Де Йонга відчувається, хоча у Рональда Кумана ще є варіанти для посилення.

Одним із них є опускання Рейндерса в опорну зону. Переможний гол почався саме з цього маневру. Цілком можливо, що у матчі з Францією його повторять. Якщо ж говорити загалом, то Нідерланди поки що здаються одними із найбільш "романтичних" команд Євро-2024 – більше і краще атакували хіба що Німеччина та Іспанія.

Тим більш цікаво подивитись на протистояння з прагматичними французами. У Рональда Кумана з ними поки що не клеїться – свій камбек у збірну він зустрів рахунком 0:4 у Парижі, а потім сталася і домашня поразка. Востаннє перемогти "Ле Бле" нідерландцям вдавалося у Лізі націй в 2018 році.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Франція

Нідерланди: Вербрюгген – ван Дейк, де Лігт, Аке – Блінд, Верман, Рейндерс, Схаутен – Фрімпонг, Сімонс, Депай.

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Ернандес – Канте, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Тюрам – Жиру