Франція та Нідерланди не змогли виявити сильнішого у матчі другого раунду групового етапу Євро-2024. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Кіліан Мбаппе не потрапив до стартового складу французів, а без нього команді Дешама забити не вдалося.

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Франція мала перевагу і обійшла Нідерланди по xG (1,43 проти 0,43), але на рахунок це ніяк не плинуло. Грізманн змарнував два класні моменти, які йому створили партнери. "Ораньє" свій гол забили наприкінці другого тайму. Щоправда, суддя вирішив, що Дюмфріс заважав Меньяну стрибнути. У підсумку – перша нульова нічия.