Чемпіонат світу 2022, група A, 2 тур

25 листопада, 18:00. Доха, Міжнародний стадіон Халіфа

Головний арбітр: Мустафа Горбаль (Алжир)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Нідерланди вигризли перемогу в стартовому матчі ЧС-2022 – солідний Сенегал знайшов заміну Мане, але пробачив фавориту

Після сухих перемог з однаковим рахунком 2:0 цей поєдинок стає битвою за перше місце. Еквадорці здивували тим, наскільки впевнено розбили господарів турніру з дублем Еннера Валенсії. А ось "помаранчеві" намучилися з непростим Сенегалом. Нідерланди мають місце для маневру, адже в останньому турі зустрінуться з Катаром. Тоді як Еквадор повинен будь-що чіплятися за очки, аби не дати шанс африканському чемпіону в боротьбі за 2 місце.

Для 37-річного судді з Алжиру це перший матч Мундіалю, який він судитиме як головний арбітр. Він полюбляє призначати пенальті. Валенсія в 1 турі вже реалізував 11-метровий у ворота катарців. У команді ван Гала знову головне питання, хто за форварда. Депай готовий, але наставник Нідерландів хоче дати йому не більше 45 хвилин, поступово збільшуючи хронометраж після відновлення від травми. Та й хто сумуватиме за Мемфісом, якщо є Коді Гакпо – 3 голи та 1 асист за попередні 4 поєдинки збірної.

Катар всіма силами намагався полегшити завдання команди ван Гала, влаштувавши полювання за ногами Валенсії. Однак Еннер дуже сподівається знову вийти і забити. Більше просто нікому – 5 поспіль голів Еквадору на чемпіонатах світу належать саме форварду Фенербахче. Хоча цього разу шансів для цього може бути дещо менше. Нідерланди усвідомлюють, що занадто багато дозволяли Сенегалу на контратаках і вже працюють над усуненням проблеми. Та й нікому не хочеться потрапити в 1/8 фіналу на непередбачувану Англії Саутгейта, яка з великою імовірністю виграє сусідню групу.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Еквадор

Нідерланди (3-4-1-2): Нопперт – Де Лігт, Ван Дейк, Аке – Дюмфріс, Де Йонг, Бергейс, Блінд – Гакпо, Бергвейн, Классен

Еквадор (4-4-2): Галіндес – Пресіадо, Торрес, Хінкапіє, Еступініан – Плата, Мендес, Кайседо, Ібарра – Естрада, Валенсія

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Очікуємо низовий матч, якими вже такий багатий нинішній Чемпіонат світу. Обидві команди вміють захищатися, допустивши на свою ворота 1,3 очікуваного гола на двох. Хоча Еквадор просто нищив Катар, показовішою була зустріч Нідерландів, адже суперник довго не розвалювався і банально сильніший. Одна нічия, 3 поразки і лишень 1 забитий м'яч – такий доробок "Ла Трі" за 4 попередні матчі проти європейських збірних. "Помаранчеві", навпаки ж, не програють представникам Південної Америки з ЧС-1994.

Нідерланди здобули 5 перемог при 3 нічиїх і поступилися Аргентині лише у півфінальній серії пенальті 8 років тому. Суперкомп'ютер віддає 54,1% шансів на перемогу європейцям. Еквадору залишають найменше шансів (20,8% імовірності виграти). Команда Альфаро пропустила лише раз за останні 8 поєдинків, з яких складається її безпрограшна серія, але й суперники були переважно не найсильніші. Результати "ораньє" вражають ще більше. В епоху третього пришестя ван Гала Нідерланди ще не програвали (12 перемог і 4 нічиї).

Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"