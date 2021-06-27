"Голи, які ми пропустили, шанси, які втратили самі, – ось все, що зараз приходить в голову. Після червоної картки нам було складно створювати тиск. Стало тільки важче.

Нідерланди – Чехія – 0:2 – відео голів і огляд матчу – головна сенсація Євро-2020

Весь матч цілком склався для нас непросто. Чомусь ми не змогли впоратися з пресингом суперника. Ми не знаходили на полі вільного простору. У першому таймі ми створили кілька моментів, проте цього виявилося недостатньо", – цитує Вейналдума сайт УЄФА.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чехія зіграє проти збірної Данії.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал