"Суперник нам дістався непростий. Однак, я вважаю, що до того, як отримали червону картку, ми грали краще. Мої підопічні домінували по ходу зустрічі. Дензел Дюмфріс кілька разів тікав від своїх опонентів, як і Патрік ван Анхольт. Хоча, в будь-якому випадку, завершальні удари повинні були бути кращими.

Нідерланди – Чехія – 0:2 – відео голів і огляд матчу – головна сенсація Євро-2020

У таких матчах, як сьогодні, все залежить від одного-двох моментів. Один з них був у Доніелла Малена, а вже за кілька хвилин опісля ми залишилися вдесятьох. Найгірше, що могло статися в цій ситуації – це пропустити від такої команди. Вона змогла потім нав'язати свій футбол", – цитує Франка де Бура офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Нідерландів поступилася Чехії у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи з рахунком 0:2. У другому таймі "помаранчеві" залишилися в меншості через те, що Маттейс Де Лігт зіграв рукою.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал