Збірна Нідерландів у рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Австрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для збірної України починаються вирішальні дні. Особливо важливим є розклад у групі D. У наших інтересах, аби Франція, Нідерланди та Австрія залишились на тих же місцях, що і нині – і щоб остання не набрала нових очок. Для цього необхідно, аби "ораньє" перемогли "Дас Тім", залишивши підопічних Ральфа Рангніка з трьома балами та з від'ємною різницею голів. Бажано, щоб голландці забивали якомога більше.

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І вже точно нас не влаштує сенсаційний тріумф Австрії, адже тоді на третю позицію опуститься команда Рональда Кумана – а у неї аж чотири залікових бали. На щастя, збірна Нідерландів на чемпіонаті Європи-2024 виглядає занадто переконливо, аби так просто поступитись. Колектив продемонстрував сильний атакувальний футбол у переможному матчі з Польщею, а потім стримав Францію у нічийному поєдинку.

Втрата Де Йонга перед турніром відчувається, але не настільки критично. У складі достатньо цікавих виконавців, здатних компенсувати окремі чесноти Френкі – наприклад, Тіджані Рейндерс. Центрхав Мілана в матчі проти Франції видав аж 13 розрізних передач, а також мав найвищу точність пасів під тиском (97% – 30/31). Є різноманітний вибір в атаці (мобільний Сіммонс, високий Вегхорст, універсал Депай), є сильна оборона з Ван Дейком на чолі.

Нідерланди впевнено виводять м'яч на чужу третину, однак у завершальній фазі збірна дещо пробуксовує. Моментів обмаль, адресати для передач прогнозовані, хитрих переміщень бракує. Рональд Куман робить певні перестановки й шукає оптимальні варіанти – можливо, сьогодні він теж вдасться до експериментів.

І це проблема. "Ораньє" мають велику спокусу розписати нічию – і "Дас Тім" навряд чи сильно протестуватимуть, якщо перемогою не запахне. Збірна Австрії програла Нідерландам останні сім матчів, востаннє тріумфувавши аж у 1990 році. Востаннє команди зустрічались на Євро-2020, де голландці перемогли з рахунком 2:0.

Чи вдасться зламати традицію? Сказати важко. На Євро-2024 підопічні Ральфа Рангніка зарекомендували себе з позитивного боку. Команда дуже гідно трималася проти Франції до пропущеного гола, а поляків перемогла з рахунком 3:1 – і моментів при цьому було створено немало. Крім того, австрійці демонстрували високу інтенсивність гри.

Головною чеснотою, звісно ж, є пресинг. Підопічні Ральфа Рангніка тиснуть на білд-ап суперника з надзвичайною ефективністю, але проблеми починаються в інших фазах. У позиційній обороні "Дас Тім" залишає вдосталь вільних зон, та і розіграші під чужим тиском виглядають не найкращим чином.

Як показали поєдинки з "Ле Бле" й "Кадрою", дуже часто матчі австрійців зводяться до гри на зустрічних курсах – враховуючи проблеми в обороні, це не найкращий варіант для збірної. Особливо в поєдинку з Нідерландами. Та ж Польща за гостротою "Дас Тім" не поступилась, та ще й чистий пенальті не отримала.

Є шанс, що "ораньє" таки допоможуть Україні й покарають за цей недолік. Було б приємно.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Австрія

Нідерланди: Вербрюгген – Дюмфріс, ван Дейк, де Лігт, Аке – Схаутен, Рейндерс – Фрімпонг, Сімонс, Гакпо – Депай.

Австрія: Пенц – Пош, Дансо, Лінгарт, Мвене – Зайвальд, Грілліч – Баумгартнер, Лаймер, Забітцер – Арнаутовіч