"Матч був справді цікавим – це чвертьфінал чемпіонату світу, тут може статися все, що завгодно. Ми щасливі, що у нас є Мессі – найкращий футболіст усіх часів. На чолі з ним ми були єдиним цілим.

Нідерланди – Аргентина – 2:2 (3:4) – відео голів, серії пенальті та огляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Не чекав, що Нідерланди гратимуть у антифутбол. Нічого не скажу про їхню філософію гри, для цього у них є свій тренер. Дійсно, у другому таймі гра була жахлива. У нас не було шансів, і нам часто заважали, але гравцям збірної Нідерландів дозволено грати, як вони хочуть.

Ми надто багато страждали. Це була дуже важка гра. Ми пережили це на полі для людей. І Дієго Марадона дивиться на нас з небес, він підштовхує нас до самого кінця", – наводить слова Скалоні The Guardian.

Нагадаємо, збірна Аргентини виборола вихід до півфіналу ЧС-2022, здолавши Нідерланди в серії пенальті.

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала