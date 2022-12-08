Нідерланди – Аргентина: Скалоні обіцяє шоу у чвертьфіналі ЧС-2022
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні лаконічно висловився щодо протистояння з нідерландцями в 1/4 Мундіалю.
"Будь-яка з восьми команд, що залишається в перегонах, виступає досить добре для того, щоб вийти у фінал. Завтрашня гра буде дуже захопливим видовищем, оскільки зустрічаються дві команди, які завжди прагнуть атакувати.
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Ми не турбуємося щодо того, чи викладеться наша команда на всі сто. Ми завжди віддаємо на полі всі сили. Де Пауль загалом у порядку. Після матчів завжди є футболісти, які тренуються окремо від інших. Сьогодні після тренування ми ухвалимо рішення щодо складу", – цитує Скалоні Федерація футболу Аргентини.
Зустріч "ораньє" та "альбіселесте" запланована на завтра, 9 грудня, о 21:00. Тріумфатор поєдинку у півфіналі протистоятиме сильнішому з пари Хорватія – Бразилія.
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