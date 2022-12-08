"Будь-яка з восьми команд, що залишається в перегонах, виступає досить добре для того, щоб вийти у фінал. Завтрашня гра буде дуже захопливим видовищем, оскільки зустрічаються дві команди, які завжди прагнуть атакувати.

ЧС-2022: лідер збірної Аргентини відновився від травми і зможе зіграти проти Нідерландів

Ми не турбуємося щодо того, чи викладеться наша команда на всі сто. Ми завжди віддаємо на полі всі сили. Де Пауль загалом у порядку. Після матчів завжди є футболісти, які тренуються окремо від інших. Сьогодні після тренування ми ухвалимо рішення щодо складу", – цитує Скалоні Федерація футболу Аргентини.

Зустріч "ораньє" та "альбіселесте" запланована на завтра, 9 грудня, о 21:00. Тріумфатор поєдинку у півфіналі протистоятиме сильнішому з пари Хорватія – Бразилія.

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