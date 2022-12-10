У грі 1/4 фіналу ЧС-2022 між Нідерландами та Аргентиною іспанець Матеу Лаос показав 15 жовтих карток, що є рекордом чемпіонатів світу, стверджує Opta Analyst.

Мессі зірвався після виходу у півфінал ЧС-2022 – знищив суддю, ван Гала і обізвав когось "придурком"

У матчі на ЧС-2006 між Нідерландами та Португалією росіянин Валентин Іванов показав 16 жовтих, але є цікаве пояснення, чому не він є рекордним. Річ у тому, що коли гравцю показують другу жовту, то вона автоматично перетворюється на червону. Таким чином, дві жовті картки перетворюються на одну червону.Так, у 2006 році одразу в 4 гравців були вилучення (12 карток), а у вчорашньому матчі – жодного.

Зауважимо, що Аргентина вийшла до півфіналу ЧС-2022, здолавши Нідерланди в серії пенальті. На шляху Мессі і Ко до фіналу залишилась Хорватія, гра відбудеться 13 грудня.

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала