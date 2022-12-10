ФІФА відкрила провадження проти футбольних асоціацій Аргентини та Нідерландів через неодноразові порушення, зокрема численні конфлікти між гравцями на полі та поза ним, повідомляє Marca.

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Так, відкрито справи щодо можливих порушень Аргентиною статей 12 (неналежна поведінка гравців та офіційних осіб) та 16 (порядок та безпека на матчах). Нідерланди ж звинувачують лише за однією статею – поведінки гравців та офіційних осіб.

Нагадаємо, сутички виникали і безпосередньо на полі, а переможця визначила лиша серія пенальті. Аргентина була кращою у лотереї, тому вийшла на Хорватію у півфіналі ЧС-2022.

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