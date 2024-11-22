"Нічого такого, що б не знали Ребров і наші футболісти, в їхній грі немає": Мирон Маркевич – про Бельгію і шанси
Збірна України отримала суперника в плей-офф Ліги націй. За вихід до класу найсильніших поборемося зі збірною Бельгії. А що про це думає екс-наставник нашої головної команди?
– Пане Мироне, як вам доленосне жеребкування плей-офф Ліги націй?
– Те, про що я й казав до жеребкування. Нам випав найсильніший з усіх можливих суперників. Бельгія за рейтингом ФІФА була найсильнішою збірною світу. Дуже хороша команда, має лідерів в усіх ланках. Непросто нам буде.
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– З ними зустрічалися на Євро-2024. Не було помітно їхньої переваги на полі.
– Я не кажу, що ця команда нам не по зубах. З тих варіантів, що були перед жеребкуванням, то бельгійці найсильніші. Але переможця визначить гра.
– У наших суперників є певні проблеми в команді. Куртуа відмовляється грати за збірну, де Брюйне останнім часом рідко виходить на поле.
– То їхні проблеми. Зараз, таке можливо, бельгійці змінять тренера й усе налагодиться. Це дуже сильна команда. Гадаю, й вони не в захваті від того, що їм випало грати з Україною.
– Тобто шанси на двобій рівні?
– Звичайно. Збірна України недаремно постійно виступає у фіналах чемпіонатів Європи. У нас непогана команда, зі своїми лідерами. Врахуйте, що до березневих матчів плей-офф ще чотири місяці. Може щось змінитися. Як у нашій команді, так і в суперників.
– Але ж все одно трохи ніяково, отримали в суперники одну з найсильніших збірних світу.
– Облиште. Нічого такого, що б не знали тренер Сергій Ребров і наші футболісти, в їхній грі немає. Так, буде непросто, але й у нас гравці високого рівня. Треба готуватися. Вивчити суперників і налаштуватися на них. Все буде добре.
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