"Мампассі не такий відомий гравець, щоб про нього було стільки уваги. Перейшов та перейшов. Можу побажати йому лише удачі у клубі, в якому я грав, і який дуже люблю. Бажаю, щоб він приносив користь та виправдав надії, які на нього покладають.

Мампассі офіційно став гравцем Локомотива – екс-захисник Шахтаря готовий відмовитись від українського громадянства

Збірна України? У національній команді він не грав, а юнацька... Думаю, так, двері до збірної України для нього зачинені в нинішній ситуації, хоча вважаю це маячнею.

Як уродженець Донецька отримає російське громадянство? По-перше, Донецьк та Донбас – це Україна, а щодо паспорта... Нічого такого. Я теж приїхав до України та прийняв українське громадянство. Бажаю тільки, щоб він прославляв у Локомотиві Україну, щоб проявляв себе. Щоб його трансфер виправдав вкладені у нього гроші", – зазначив Алієв у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, український захисник офіційно став гравцем московського Локомотива. За інформацією ЗМІ, російський клуб заплатить 4 млн євро за оборонця. Додамо, що Марк виступає у складі збірної України U-19.

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