"Ми швидко забили гол. Потім був фрагмент матчу, коли ми дозволили Україні зіграти, але нічого особливого з цього не вийшло. Ми тримали все під контролем до пропущеного гола.

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Довбик показав чудовий клас, але ми залишили йому простір, і він виконав гарний удар. У мене склалося враження, що у нас був момент втоми, простори були занадто широкі, ми не були компактними. Але краще робити помилки в такому матчі, а потім їх не робити.

Україна – хороша команда, у неї багато гравців світового рівня. До матчу ми б погодилися на такий результат, враховуючи, що це був наш перший матч за деякий час, а багато гравців мали відпустку після завершення сезону та провели лише декілька тренувань", – цитує Саламона Przegląd Sportowy.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи Польща змагатиметься зі збірними Франції, Нідерландів і Австрії.

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