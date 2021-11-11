"М'яч просто не йшов у ворота, а грали непогано. Створювали моменти, але треба реалізовувати. Подивилися статистику: 36 ударів, 14 у площину. Що ще сказати? Пропустили одну контратаку. Складно щось сказати, коли твориш стільки моментів і не забиваєш. Таке буває, що м'яч не йде у ворота.

Україна – Болгарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сподіваюся, у грі з Боснією все буде інакше. Переслідує нас рахунок 1:1, нічого нового. Але чисто за грою, то і тренер, і гравці можуть бути задоволеними, але результатом розчаровані", – поділився Ярмоленко у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, збірна України не змогла перемогти Болгарію (1:1) попри тотальну перевагу. Наступний матч підопічні Петракова проведуть з Боснією та Герцеговиною 16 листопада – ця зустріч стане вирішальною у боротьбі за місце у стикових іграх за місце на ЧС-2022.

Україна не дотиснула Болгарію в матчі з 3 скасованими голами і фантастичним нефартом – 36 ударів було мало