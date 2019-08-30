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"Нічого не знаємо про Олександрію", – президент Сент-Етьєна прокоментував підсумки жеребкування Ліги Європи

17:25 208 Читать на русском
"Нічого не знаємо про Олександрію", – президент Сент-Етьєна прокоментував підсумки жеребкування Ліги Європи
Бернар Каяццо (праворуч) / ФК Сент-Етьєн

Президент Сент-Етьєна Бернар Каяццо поділився власною думкою стосовно результатів жеребкування групового раунду Ліги Європи.

"Потрібно бути обережними. В якомусь розіграші ми вирішили, що жереб легкий, після чого вилетіли. Через рік підсумки жеребкування ми визнали важкими, але потім пройшли в плей-офф.

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Виїзди в Бельгію та Німеччину порадують наших уболівальників, а ось про український клуб ми зовсім нічого не знаємо", – цитує Каяццо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, також в одну групу до української команди потрапили Вольфсбург і Гент, за який виступають Яремчук, Безус і Пластун.

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Ліга Європи Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн
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