Нападник Колоса Євген Селезньов запам'ятався не лише забитим голом у матчі 9-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

Вже після матчу у підтрибунному приміщенні у футболіста трапився конфлікт з головним тренером СК Дніпро-1. У ході перепалки Йовічевіч попросив Селезньова відповідати йому українською мовою.

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"Нічого не хочете сказати мені, ні? Нічого не хочете? В моїй країні ніхто не може мені говорити, якою мовою спілкуватися. Тим паче хорвати!" – парирував Селезньов.

Нагадаємо, гол Євгена з пенальті допоміг Колосу перемогти (2:0) та піднятися на 5 місце в турнірній таблиці УПЛ. Дніпряни залишилися на 10 сходинці.

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