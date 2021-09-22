"Нас покинули кілька провідних гравців, а нові хлопці ще вникають у гру команди. Тренувальний процес у Зорі не змінювався. Загалом, йде нормальний робочий процес.

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Читаючи всю критику, яка останнім часом звалилася на нашу команду, нам неприємно. Адже ми і самі розуміємо, що до чого. І природно, хочемо грати і вигравати, як це було раніше.

Сподіваюсь, перемога над Чорноморцем допоможе вилізти Зорі з цієї ями, адже психологічно було важкувато. Але нічого, це футбол, з усіма буває. В Італії Ювентус зараз теж перебуває в зоні вильоту, а минулого сезону таке ж було з французьким ПСЖ. Нічого критичного у цьому немає", – сказав Кабаєв у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після 8-ми турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде сьомою. Від лідера – Динамо – луганців відділяє 8 очок.

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