36-річний форвард веде перемовини з Аль-Кадісією щодо дострокового розірвання чинного контракту, повідомляє Marc Mechenoua.

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За інформацією джерела, це одразу привернуло увагу кількох європейських клубів, серед яких – і колишня команда гравця. Повідомляється, що останніми годинами Марсель і Обамеянг вже обговорювали варіант возз'єднання.

Нагадаємо, що влітку 2023-го П'єр-Емерік перейшов до Марселя з Челсі на правах вільного агента. Нападник став найкращим бомбардиром Ліги Європи. Добряче дісталося Шахтарю – 2 голи та асист на стадії попереднього раунду плей-офф. Минулого літа він переїхав до Саудівської Аравії.

До слова, минулого сезону Обамеянг провів за Аль-Кадісію 36 матчів, у яких забив 21 гол і віддав 3 результативні передачі.

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