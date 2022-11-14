Головний тренер полтавців Віктор Скрипник поділився емоціями від дуелі з лідером УПЛ у 13-му турі (1:1).

"Напевно, нічия 1:1 з лідером нашого чемпіонату і той другий тайм, який нам вдався, дають підставу пишатися хлопцями.

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Дуже хотіли забити другий гол після того, як рахунок став рівним. Ми не грали на утримання чи нічию, а, навпаки, пішли вперед.

Відчуваю гордість за команду. Після нашої невдалої гри з Кривбасом я хотів бачити певну реакцію від команди, і я її побачив. Перемогти хотіли обидві команди. Шанси для успіху мали як ми, так і опоненти. На мою думку, 1:1 – це для нас хороший результат", – цитує Скрипника офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, полтавці стали другою командою у поточному сезоні, яка зуміли відібрати очки в СК Дніпро-1 (першими це у 8-му турі зробив Інгулець).

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