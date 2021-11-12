"У таких матчах команда гартується. 1:1 із чвертьфіналістом чемпіонату Європи – гідний результат. Матч був складним, але я побачив чоловічу гру у виконанні всіх футболістів. Чудово зіграли і воротарі.

Матвієнко: Сподіваюсь, у Боснії нас прорве і залетить стільки, скільки нам потрібно

Нічия з Україною – гарний результат, але Ясену Петрову (головному тренеру збірної Болгарії, – прим.) та його команді ще багато роботи. Ми на правильному шляху, але це вимагає часу та важкої роботи. Я сказав Ясену, що спільними зусиллями та наполегливістю ми разом просунемося вперед", – написав Михайлов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, збірна України в Одесі розписала бойову нічию з болгарами (1:1) – попереду в українців вирішальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Україна – Болгарія: 40 ударів, феноменальний футбол – дебютант і Маліновський вражають, подвиг сина на очах легенди