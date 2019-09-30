"Нічия з Аталантою не влаштує Шахтар", – Соломон

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон поділився очікуваннями від матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти з Бергамо.

"Я не очікував, що загребське Динамо винесе Аталанту 4:0. Для команди з Бергамо це був дебют в найпрестижнішому єврокубку. Цей факт, мабуть, і пояснює такий шокуючий і несподіваний результат. Але не варто списувати Аталанту з рахунків. Після історичного потрапляння в Лігу чемпіонів вони зберегли своїх головних футболістів, підписали кількох цікавих новачків, тож у Мілані нас чекає важка гра.

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Чи влаштує нас нічия? Ні. Шахтар націлений на перемогу в кожній грі. Звісно, з Манчестер Сіті ми були б задоволені і одному очку, тому що це Манчестер Сіті. Але з Аталантою і Динамо ми гратимемо тільки на перемогу. Прийнято вважати, що нічия на виїзді – позитивний результат, але на груповому етапі втрата будь-яких очок може недобре вплинути на підсумкове становище", – цитує ізраїльського футболіста Sport.ua.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар відбудеться у вівторок, 1 жовтня. Початок поєдинку о 19:55.

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