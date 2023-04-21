Спортінг дома намагався зламати невтішну статистику проти італійських команд. Португальці тільки в п'яти матчах із 30 святкували перемоги над представниками із Серії А. Перша зустріч між нинішніми суперниками закінчилася мінімальною перемогою "б'янконері" (1:0).

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Гості дуже швидко повели у рахунку. Адріен Рабйо з передачі Алекса Сандро забив перший гол у цьому матчі. Пропущений гол ніяк не вплинув на настрій господарів і вони побігли відіграватись. Спортінг зрівняв на 20 хвилині з пенальті, який вдало реалізував Едвардс. У другому таймі команди обмінювалися гострими атаками, але нікому не вдалося забити.

Нагадаємо, що у півфіналі Ювентус зустрінеться з Севільєю. Перша гра відбудеться 11 травня, а матч-відповідь запланований на 18 травня.