"Матч був під питанням? Думаю, не лише для нас був під питанням. Суддя прийшла і сказала, що нічого складного не бачить на полі, все добре. Серйозно, поле було дуже важким, ніби на асфальті грали. Але ми сказали перед матчем, що потрібно налаштуватися, всіма силами боротися до кінця, щоби набрати три очки.

Верес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ви бачили, що було багато довгих передач. Вибивали м'яч, бо було дуже складно контролювати його, він постійно відскакував. Твердо було. На такому полі тяжко грати. Будь-яка команда мала б проблеми з таким полем.

Думаю, у другому таймі ми почали грати впевненіше з м'ячем, звикли до поля, грали краще. Коли забивав – Сидорчук мене добре знайшов, розрізав половину команди, отримав м'яч, розвернувся, потім Циганков мені віддав, я пробив.

Прикро, що набрав форму перед зимовою перервою? Так. Там два матчі залишилися дуже важливими. Навіть якщо у ЛЧ ми втратили шанси, треба грати заради престижу, себе та Динамо. Ми – великий клуб, треба добре українській команді виступати у ЛЧ. Намагатимемося останні два матчі виграти.

Рівна кількість очок з Шахтарем? Ви кожен матч питаєте. Один раз нас, другий – Шахтар. Ми не дивимось так багато на це. Намагатимемося перемагати у кожному матчі. Ви бачили, яким був матч Шахтаря із Львовом. 1:1, 2:1 – все було нормально, а потім пішло кудись. Ми дивимося на себе, Шахтар нас не цікавить, так буде й надалі", – зазначив Вербіч у ефірі УПЛ Online.

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