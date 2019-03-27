"Ні за які гроші", – Безус розповів, чи поїхав би грати в Росію

Півзахисник Гента Роман Безус прокоментував невиклик Ярослава Ракицького в збірну України та свої дії в разі запрошення з Росії.

"Чи поїхав би я грати в Росію? Ні за які гроші.

Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України

Чи правильне рішення не викликати Ракицького? Це не моє рішення. Я не буду коментувати. Це рішення головного тренера. Якби я був тренером і приймав рішення, то тоді б можна було щось казати, як би я вчинив у такій ситуації", – сказав Безус FootballHub.

Нагадаємо, захисник Зеніта Ярослав Ракицький не був викликаний до збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом.