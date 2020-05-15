"Ні з ким не розмовляв": Джурабчіан відреагував на чутки про трансфер Коутінью

Скандальний агент Кіа Джурабчіан прокоментував інформацію щодо майбутнього півзахисника мюнхенської Баварії Філіппе Коутінью. Його контракт належить іспанській Барселоні.

"Два тижні тому Філіппе був прооперований. Це означає, що він пропустить більшу частину кінцівки сезону, оскільки на відновлення йому знадобиться 6 тижнів.

Коутінью ризикує пропустити завершення сезону

Поки з жодним клубом не обговорювали ніяких угод. Зараз увага всіх прикута до відновлення сезону в безпечних від коронавірусу умовах. Допоки ситуація не нормалізується, розмови про трансфери Філіппе та інших моїх клієнтів відкладені", – цитує агента talkSPORT.

Відзначимо, що нинішній сезон бразильський атакувальний хавбек проводить у Баварії на правах оренди з Барселони. Мюнхенці, однак, не збираються активувати опцію викупу. Натомість на Камп Ноу воліють продати Коутінью, щоб мати вільні кошти на купівлю нових зірок. Інтерес до бразильця проявляють Челсі та Лестер.

У нинішньому сезоні Філіппе Коутінью провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини