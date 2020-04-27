"На сцену в халаті вийдеш": Алієв вважає Мілевського фаворитом на "Золотий м'яч"

Скандальний екс-футболіст київського Динамо Олександр Алієв спрогнозував майбутнього володаря "Золотого м'яча".

"6 січня вручатимуть "Золотий м'яч". Якщо інші чемпіонати не відновлять, ти відчуваю, "підзалетиш" на "Золотий м'ячишко". А ти ще на сцену в халаті вийдеш", – сказав Алієв в ефірі Youtube-каналу "Міля".

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Нагадаємо, чемпіонат Білорусі – єдина європейська першість, яку не перервали через пандемію коронавірусу. Команда Мілевського невдало стартувала у чемпіонаті – Динамо Брест наразі з сімома очками посідає чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці.

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