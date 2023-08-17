"Чи могли б замінити Довбика в СК Дніпро-1 Бєсєдін чи Кухаревич? Я думаю, треба шукати наших за кордоном. Тому що всі названі футболісти в Україні за манерою, класом не дотягують до Дніпра-1. Ні Бєсєдін, ні Кухаревич. У них є непогані навички, кожен має свої манери, свої функції.

"Його не можуть зупинити": Довбик вразив Жирону у дебютному матчі Ла Ліги – відео

Повернути Супрягу? Там психологічна проблема у гравця. Занадто легко в нього кар'єра пішла, а це загрозливо. Ось у тебе все виходить, а потім тебе різко опускають на землю. Не кожен це витримує. Хоч зарплата хороша, але треба боротися. А потім згадуєш, що зарплата все одно класна.

Чому ми маємо ментальну проблему? Більшість наших футболістів перестають боротися. Всім треба яскравий приклад – Зінченка, який постійно у боротьбі, у суперконкуренції, і він перемагає. А більшість футболістів, отримуючи хороший контракт, здаються. Супряга – яскравий приклад", – поділився Федорчук в інтерв'ю Українському футболу.

"У Жироні з'явився принц": Іспанія кайфує від гольового дебюту Довбика – фанатам прогнозують багато святкових вечорів