Перша 45-хвилинка була досить активною у виконанні обох команд, а досить цікавий епізод трапився на 38-й. Рефері призначив штрафний за нібито фол Кабаєва на Ді Франко. Дніпряни не побачили там порушення правил і віддали м'яча луганцям, легко виконавши удар. Фейр-плей у дії.

Зоря мінімально перемогла СК Дніпро-1 завдяки втручанню VAR – луганці гарантували собі бронзу УПЛ

По перерві Ігнатенко побачив перед собою пряму червону за грубий фол проти Жунінью. А вже за кілька миттєвостей Тейлор сфолив у власному штрафному. Пенальті чітко реалізував Юрченко. Зоря набрала 47 очок та гарантувала собі бронзові медалі УПЛ 2020/21. СК Дніпро-1, маючи в активі 29 пунктів, залишився восьмим.