"Трансферний ринок з кожним роком росте. Важко говорити про це. Незрозуміло, чому Вітя Циганков, який зіграв стільки матчів і забив стільки голів у збірній, йде, грубо кажучи, за 5 мільйонів, а Мудрик – за 100.

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Звісно, цей трансфер обговорюється. Це як Лунін перейшов у Реал з Зорі. Це було щось нереальне. Мудрик видав один сезон, може півтора, і поїхав в Челсі за 100 мільйонів. Звісно, там зараз така критика на нього. По футбольному його шкода, але я розумію звідки це все йде. У когось пішло, як у Віті. Мудрик трохи молодший. І нова країна, нова мова – це все тяжко.

Але у нього є якості, завдяки яким він може вирости у суперфутболіста. Я, чесно кажучи, вірю. За ним цікаво спостерігати. Ти завжди чогось чекаєш від нього", – сказав Кабаєв у інтерв'ю Tribuna.

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