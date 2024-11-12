"Файно бачити, як найкращі команди грають в одному місці і змагаються одна з одною, даючи іншим країнам можливість змагатися з європейськими командами. Думаю, буде чудовий турнір, який сподобається як глядачам, так і гравцям. Команди стають дедалі кращими і кращими, і щоразу, коли вони грають у ці ігри, вони виходять справді хорошими.

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Насичений календар? Я не думаю, що це не буде проблемою для гравців, оскільки вони звикли брати участь у чемпіонатах світу, Копа Амеріка, Євро тощо. Вони підготовлені до цього. Вони звикли їхати на місяць і сидіти під замком в інших країнах під час турніру. Тому я не бачу в цьому проблему. Тут буде інший менталітет: раніше ти грав на великих турнірах за збірну, тепер будеш грати за клуб.

Я думаю, що Манчстер Сіті є фаворитом на перемогу в усіх турнірах, включно з Прем'єр-лігою, Кубком Англії, Клубним чемпіонатом світу і Лігою чемпіонів. Незалежно від того, в якому турнірі Сіті грає, він буде явними фаворитом. Я думаю, багато чого залежатиме від їхнього менталітету, тому що завжди бути фаворитами непросто. Я думаю, що Манчестер Сіті перебуває там, де він перебуває, тому що Гвардіола дуже добре знає, як зберігати такий менталітет. Вважаю це ключовим моментом – у гравців Сіті є менталітет переможця.

Перед Пепом потрібно зняти капелюх, нелегко керувати такими гравцями щодня. Він весь час повторює: "Давай, треба продовжувати перемагати!" Через місяці й роки такий підхід може його втомити, але він продовжує це робити. Саме тому Сіті буде фаворитом – Пеп ніколи не дає спокою своїм гравцям. Для мене це ключ до успіху будь-якої команди", – цитує Marca Агуеро.

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