Реал переграв Уніон Берлін (2:3) у шостому раунді Ліги чемпіонів. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Реал всі свої завдання вирішив на груповому етапі ще до завершального туру. А ось Уніону потрібна була лише перемога, яку їм здобути не вдалося.

Реал подарував Бразі квиток у Лігу Європи – Модріч не забив пенальті, Кепа не переконав

В першому таймі у мадридців була можливість відкрити рахунок, але Модріч невдало виконав пенальті. Натомість берлінці забили гол в роздягальню у доданий час. По перерві Реал тричі засмутив суперника, а Уніон зміг організувати лише один гол. У підсумку зустріч закінчилася перемогою мадридців 3:2. Варто зауважити, що Андрій Лунін залишився в запасі, а Кепа вперше вийшов в старті після травми.

Реал продовжить боротьбу за найпрестижніший європейський трофей, а Уніон не потрапив навіть до Ліги Європи.