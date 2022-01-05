Щоправда, причиною візиту бразильця стане лишень матч легенд Металіста. Нагадаємо, Клейтон Шав'єр, який три роки тому завершив кар'єру, провів у складі харків'ян два сезони, зігравши 147 матчів (59 голів та 38 асистів).

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"Мої вітання, президенте Ярославський, Женя, весь клубний штаб та торсида Металіста. Насамперед хочу сказати, що я дуже щасливий і вдячний отримати запрошення на розкішну подію, яка відбудеться 28 травня.

Я вже з нетерпінням чекаю на цей святковий день. І, звичайно, хочу подякувати за все, що ви зробили для мене. Подякувати всім харківським уболівальникам за підтримку, любов та теплоту, яку ви мені дарували. Незабаром побачимось. Усіх обіймаю. Сумую", – сказав Клейтон Шав'єр у своєму відеозверненні.

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