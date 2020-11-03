Неймовірний Варді у відеоогляді матчу Лідс – Лестер – 1:4
10:27 - Читать на русском
Лестер розгромив Лідс у матчі 7-го туру АПЛ, а головною дійовою особою вчергове став Джеймі Варді. Дивіться відео голів та огляд матчу Лідс – Лестер.
завершено
Харві Барнс 3’
Юрі Тілеманс 21’
Джеймі Варді 76’
Юрі Тілеманс 90+2’
3’ Харві Барнс
21’ Юрі Тілеманс
76’ Джеймі Варді
90+2’ Юрі Тілеманс
Лестер вийшов вперед уже на 2 хвилині, коли після блискучої контратаки Варді обіграв голкіпера і викотив Барнсу на порожні ворота. До перерви Тілеманс подвоїв перевагу "лисиць". Лідс на початку другої половини скоротив відставання, однак Варді забив свій черговий гол, а крапку поставив поставив Тілеманс з пенальті.
Лестер розгромив Лідс і повернувся на друге місце в АПЛ, Фулхем здобув першу перемогу в сезоні
Таким чином, Лестер набрав 15 очок та піднявся на 2 місце, Лідс з 10 пунктами залишився дванадцятим.
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