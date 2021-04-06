Матч Рода – Алмере Сіті розпочався за графіком. Але на 67-й хвилині за рахунку 0:0 головний арбітр поєдинку змушений був зупинити гру через сильний снігопад, який розпочався під час зустрічі.

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Поле на стадіоні в Керкраде стало настільки білим, що не було видно навіть ліній. Всі зусилля привести газон в порядок результату не дали. Зрештою, після вимушеної паузи гра так і не поновилася, а доля поєдинку буде визначена пізніше.

Зауважимо, обидві команди перебувають у зоні плей-офф за путівку в Ередивізі. Алмере Сіті йде третім та претендує на друге місце, яке дає прямий вихід в еліту, а Рода перебуває на 8-й позиції.

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