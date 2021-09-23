Як відомо, напередодні в 1/16 фіналу Кубка англійської Вест Хем на виїзді мінімально здолав Манчестер Юнайтед (1:0), реабілітувавшись за поразку від підопічних Сульшера у минулому турі АПЛ, і пройшов до наступного раунду змагань.

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Український легіонер Андрій Ярмоленко вийшов на поле з перших хвилин і провів на полі всю гру. Наш півзахисник наприкінці матчу міг вирішувати долю поєдинку (лондонці забили ще на 9-й хвилині зусиллями Лансіні), однак сконфузився. Отримавши навісну передачу у штрафний майданчик, Андрій обійшов голкіпера і пробив з доволі вигідної позиції. М'яч після його пострілу влучив у стійку і вилетів у поле.

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