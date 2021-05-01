Українські футболісти часто тішать уболівальників не лише майстерною грою.

Поєдинок 24-го туру Першої ліги між ВПК-Агро та Кременем вже увійшов в історію. Саме після розгромної поразки кременчуцької команди (0:3), яка стала третьою поспіль, у відставку подав головний тренер Олексій Годін.

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Зрештою, такий програш не виглядає дивним, якщо звернути увагу на "майстерність" гравців Кременя у другому таймі. Спочатку форвард гостей Денис Бєлоусов неймовірним чином не зумів переправити м'яч у сітку з лінії воріт. А згодом Дмитро Семенов і Андрій Олійник на двох організували курйозний автогол.

Як наслідок, Кремінь з 20-ма пунктами перебуває на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці Першої ліги і ризикує понизитись у класі.

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