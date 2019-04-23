Неймовірний камбек Ворскли у відеоогляді матчу проти Десни – 3:3

Ворскла змогла здобути нічию у матчі з Десною

Ворскла змогла здобути нічию у матчі з Десною (3:3). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому таймі поєдинку 25 туру УПЛ Десна абсолютно знищила Ворсклу, забивши 3 голи та нереалізувавши пенальті, здавалось, що перемога "в кишені" команди Рябоконя, але у другій половині зустрічі Ворскла спромоглась створити фантастичний камбек. Підсумковий рахунок зустрічі – 3:3.

Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи

Після цього матчу Десна залишається на першій сходинці групи вибування УПЛ з 35-ма очками, Ворскла йде другою і має в активі 30 пунктів.