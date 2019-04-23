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Неймовірний камбек Ворскли у відеоогляді матчу проти Десни – 3:3

22:47 264 Читать на русском
Неймовірний камбек Ворскли у відеоогляді матчу проти Десни – 3:3
Ворскла змогла здобути нічию у матчі з Десною

Ворскла змогла здобути нічию у матчі з Десною (3:3). Дивіться відео голів та огляд матчу.

52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека
 
Михайло Сергійчук 2’
Дмитро Хльобас 14’
Михайло Сергійчук 42’
2’ Михайло Сергійчук
14’ Дмитро Хльобас
42’ Михайло Сергійчук
52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека

У першому таймі поєдинку 25 туру УПЛ Десна абсолютно знищила Ворсклу, забивши 3 голи та нереалізувавши пенальті, здавалось, що перемога "в кишені" команди Рябоконя, але у другій половині зустрічі Ворскла спромоглась створити фантастичний камбек. Підсумковий рахунок зустрічі – 3:3.

Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи

Після цього матчу Десна залишається на першій сходинці групи вибування УПЛ з 35-ма очками, Ворскла йде другою і має в активі 30 пунктів.

Теги
Ворскла Ворскла Десна Десна Відеоновини Ворскла - Десна
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