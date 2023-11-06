У поєдинку 12-го туру Серії А Лечче на виїзді не втримав перемогу над Ромою (1:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Лукаку міг виводити Рому вперед вже на 5-й хвилині зустрічі, але з пенальті (за гру рукою гравця Лечче) не зміг переграти Фальконе. В середині другого тайму Алмквіст шокував "вовків" голом – господарі певний час були розгублені, а гості додали ще більше. Стрефецца міг добивати Рому, закручуючи під дальню стійку, але м'яч пройшов впритирку. Згодом лише Патрісіу врятував римлян від фіаско, після одразу чотирьох ударів суперника.

Рома у доданий час оформила божевільний камбек з Лечче – Лукаку реабілітувався за незабитий пенальті

Лечче вже готувався святкувати, коли на 92-й хвилині Алмквісту вдалось зрівняти рахунок. А ще за дві хвилини Лукаку реабілітувався за нереалізований одинадцятиметровий на початку гри і вирвав три очки для Моурінью і Ко. Перемога принесла Ромі 17 балів і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці. Лечче з 13-ма пунктами залишився одинадцятим.