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Неймовірний гол у чемпіонаті Саудівської Аравії – голкіпер був присоромлений шикарним фінтом

11:47 901 Читать на русском
Неймовірний гол у чемпіонаті Саудівської Аравії – голкіпер був присоромлений шикарним фінтом
Аль-Давсарі забив блискучий гол

В матчі 25 туру чемпіонату Саудівської Аравії між лідерами першості Аль-Хілялем та Аль-Насром глядачі стали свідками шикарного взяття воріт.

На 79-й хвилині матчу Аль-Наср – Аль-Хіляль гравець гостей Салем Аль-Давсарі відзначився класним голом. 27-річний хавбек збірної Саудівської Аравії, здавалось, запоров перспективну атаку невдалим прийомом м'яча, проте з честю вийшов з положення.

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Аль-Давсарі буквально на клаптику поля шикарно розібрався із захисником та голкіпером, після чого відправив м'яч у порожні ворота, довівши коментатора матчу до істерики.

Проте цей гол не допоміг Аль-Хілялю здобути бодай очко – вже у компенсований арбітром час Аль-Наср забив втретє та вирвав перемогу. Матч завершився з рахунком 3:2.

Ці 3 очки дозволили Аль-Насру вийти в лідери чемпіонату Саудівської Аравії (58 пунктів). На бал менше в Аль-Хіляля.

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Світ Відеоновини Фантастичні голи Красиві голи Аль-Наср Аль-Наср Аль-Хіляль Салем Аль-Давсарі Салем Аль-Давсарі
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