Манчестер Юнайтед завдяки неймовірному везінню здобув перемогу над Брайтоном в матчі 3-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед.

Брайтон вийшов вперед в першому таймі завдяки повторенню комбінації Лампті – Мопе з матчу проти Ньюкаслу: перший заробляє пенальті, а другий його холоднокровно виконує. Однак, Манчестер Юнайтед зрівняв рахунок ще до перерви, Данк зрізав м'яч у власні ворота.

Брайтон – Манчестер Юнайтед: арбітр призначив пенальті після фінального свистка – унікальна розв'язка завдяки VAR

Другу половину "червоні дияволи" розпочали непогано, однак гол Рашфорда скасували через офсайд. Через 4 хвилини Маркус відзначився, і цього разу все було легально. Брайтон виглядав краще (про що свідчить 5 влучань у каркас воріт) та зрівняв рахунок на останніх хвилинах.

Однак, Манчестер Юнайтед неймовірно пощастило: після удару Магуайра м'яч влучив у руку Мопе у штрафному. Арбітр переглянув епізод попри фінальний свисток та призначив пенальті, який реалізував Бруну.

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