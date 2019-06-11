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Неймовірне святкування юнацької збірної України виходу у фінал чемпіонату світу – емоційне відео

22:17 916 Читать на русском
Неймовірне святкування юнацької збірної України виходу у фінал чемпіонату світу – емоційне відео
Збірна України U-20 / FIFA

Юнацька збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу серед збірних до 20 років.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

Підопічні Олександр Петракова у півфінальному матчі обіграли однолітків з Італії завдяки єдиному голу Сергія Булеци та вийшли у фінал турніру.

Україна U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал ЧС-2019

Після перемоги гравці та тренери юнацької збірної України влаштували неймовірно емоційне святкування у роздягальні. Це просто потрібно побачити.

Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

До слова, у фіналі чемпіонату світу-2019 U-20 "жовто-сині" зустрінуться з переможцем пари Еквадор – Південна Корея. Поєдинок відбудеться 15-го червня, початок матчу – о 19:00.

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