Колишній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко високо оцінив гру національної команди з Англією (1:1) у відборі на Євро-2024.

Андрій Шевченко (в центрі) / Фото з соцмереж

"Вітаю команду збірної України та тренера Сергія Реброва з важливою нічиєю та вражаючою грою.

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Неймовірна концентрація і командна самовіддача! Дякую всім вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні ! Вболіваємо за наших", – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, екс-тренер "синьо-жовтих" особисто підтримав збірну України на стадіоні у Вроцлаві, працюючи телеекспертом.

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