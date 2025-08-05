Трансфер Люка де Йонга з ПСВ в Порту застав іспанське видання зненацька.

Іспанське видання AS зробило неймовірну помилку. Воно помістило Люка де Йонга в список гравців Севільї вже через кілька годин після того, як 34-річний форвард був представлений в якості підсилення для Порту.

Порту "сховав" трансфер Де Йонга від ЗМІ – клуб запланував медогляд як підкріплення для гандбольної команди

Як виявилося, це була запланована публікація в соціальних мережах, про яку забули, але яка спливла на поверхню через стрімку зміну ситуації на трансферному ринку.

Раніше повідомлялося, що "дракони" провели цілу спецоперацію, щоб приховати трансфер де Йонга від громадськості. Аби виключити будь-який ризик витоків, Порту зареєстрував гравця на медичне обстеження в якості підсилення гандбольної команди.