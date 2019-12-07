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Неймовірна нереалізація "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Рома – 0:0

09:17 118 Читать на русском
Неймовірна нереалізація "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Рома – 0:0
Інтер – Рома – 0:0 / твіттер ФК Рома

Інтер та Рома не змогли виявити сильнішого в матчі 15-го туру Серії А попри перевагу міланців. Дивіться відеоогляд матчу Інтер – Рома.

 

Команди по черзі володіли ініціативою, однак атаки Інтера були значно гострішими. Втім, міланцям не вистачало реалізації: Лаутаро та Брозовіч з близької відстані не змогли влучити у ворота, а Лукаку та Весіно не змогли переграти Міранте.

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Таким чином, Інтер посідає першу сходинку з 38 пунктами, Рома має в активі 29 очок та залишилась на 4 місці.

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Італія Відеоновини Інтер - Рома Інтер Інтер Рома Рома
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