Неймовірна гармата де Лігта у відеоогляді матчу Фрайбург – Баварія
8 квітня 22:23 - Читать на русском
Баварія дотиснула Фрайбург у 27 турі Бундесліги. Дивіться відео гола та огляд матчу.
52’ Маттейс де Лігт
Баварія володіла величезною перевагою, але власна неточність і Марк Флеккен тримали нулі на табло. Під завісу тайму свій супермомент змарнував і Фрайбург. Девіс безалаберно залишив Доана, який з кількох метрів поцілив у стійку.
РБ Лейпциг здолав Герту і піднявся у топ-4 Бундесліги, Борусія Д у погоні за Баварією відірвалась від Уніона
Долю зустрічі вирішив шедевр де Лігта на 51-й хвилині. Центрбек Баварії наважився бити з 27-28 метрів і розкішно закрутив у дев'ятку. Карнавал марнотратства тривав до фінального свистка, який зафіксував перемогу команди Тухеля.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter