Баварія володіла величезною перевагою, але власна неточність і Марк Флеккен тримали нулі на табло. Під завісу тайму свій супермомент змарнував і Фрайбург. Девіс безалаберно залишив Доана, який з кількох метрів поцілив у стійку.

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Долю зустрічі вирішив шедевр де Лігта на 51-й хвилині. Центрбек Баварії наважився бити з 27-28 метрів і розкішно закрутив у дев'ятку. Карнавал марнотратства тривав до фінального свистка, який зафіксував перемогу команди Тухеля.