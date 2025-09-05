Неймар отримав від бразильського бізнесмена 1 мільярд доларів. Ще у липні 2023 року 30-річний чоловік з проблемами зі здоров'ям звернувся до нотаріальної контори в Порту-Алегрі, щоб оформити свій заповіт. Бізнесмен детально зазначив у своєму заповіті, що залишає дуже щедру суму в один мільярд доларів саме Неймару.

"Хоча мені майже 31, я не маю дуже міцного здоров'я, і ​​тому розумію, що мені нікому залишити свої статки, якщо я колись помру. Я теж страждаю від наклепів, я сімейна людина, і стосунки (Неймара) з батьком дуже нагадують мені мої стосунки з моїм батьком, який уже помер. Але перш за все я знаю, що він не егоїстичний, а це в наші дні велика рідкість", – цитує Diario Sport бізнесмена.

До слова, наразі Неймар виступає в рідній Бразилії за Сантос. Цього сезону він зіграв у 20 матчах, в яких забив шість голів та віддав три асисти.