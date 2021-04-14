Нападник ПСЖ Неймар потрапив у не дуже приємну ситуацію через свою радість після фінального свистка матчу з Баварією (0:1).

Мюнхенці перемогли на Парк де Пренс з рахунком 1:0. Перша зустріч завершилася перемогою паризької команди з рахунком 3:2. Таким чином, ПСЖ пройшов у півфінал турніру завдяки правилу виїзного гола.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Відразу після закінчення матчу Неймар разом з хавбеком Леандро Паредесом стали бурхливо святкувати успіх прямо перед гравцем Баварії Йозуа Кімміхом. Бразилець стверджує, що в таких діях не було жодного підтексту.

"Я навіть не намагався його спровокувати. Мені хотілося відсвяткувати, а поруч був Лео. Я побачив його, і ми відсвяткували разом. Це випадковість, що там був саме Кімміх, який говорив, що їхня команда краща і що вони пройдуть далі", – цитує Неймара TNT Sports Brasil.

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